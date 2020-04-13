"Барселона" поздравила Пуйоля с днем рождения, опубликовав его гол в ворота "Реала"
Легендарному защитнику "Барселоны" Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года.
В честь дня рождения игрока руководство каталонского клуба опубликовало его гол в ворота "Реала" в 2009 году. Тогда Пуйоль ударом головой замкнул подачу Хави. Защитник вывел каталонцев вперед, а матч завершился в пользу "Барселоны" со счетом 6:2.
H A P P Y— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 13, 2020
B I R T H D A Y ,
C A P T A I N@Carles5puyol ! ! ! ! !
pic.twitter.com/Rw7YSbCRWw
Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. В составе каталонского клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок Испании, шесть раз - Суперкубок страны. Также Пуйоль трижды стал победителем Лиги Чемпионов и по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14