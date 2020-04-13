"Барселона" поздравила Пуйоля с днем рождения, опубликовав его гол в ворота "Реала"

2 Теги барселонакарлес пуйоль

"Барселона" поздравила Пуйоля с днем рождения, опубликовав его гол в ворота "Реала"

Легендарному защитнику "Барселоны" Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года. 

В честь дня рождения игрока руководство каталонского клуба опубликовало его гол в ворота "Реала" в 2009 году. Тогда Пуйоль ударом головой замкнул подачу Хави. Защитник вывел каталонцев вперед, а матч завершился в пользу "Барселоны" со счетом 6:2.

Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. В составе каталонского клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок Испании, шесть раз - Суперкубок страны. Также Пуйоль трижды стал победителем Лиги Чемпионов и по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Реальная легенда!Супер-капитан!Сегодняшний картонный чучело-капитан по прозвищу "карлик" ну просто недостоин этой поаязки!Visca El Barca!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Если бы сейчас капитанил именно он,а не инопланетный хмырь,то Барса бы не находилась в дерьме!

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