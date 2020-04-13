"Барселона" поздравила Пуйоля с днем рождения, опубликовав его гол в ворота "Реала"

Легендарному защитнику "Барселоны" Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года.

В честь дня рождения игрока руководство каталонского клуба опубликовало его гол в ворота "Реала" в 2009 году. Тогда Пуйоль ударом головой замкнул подачу Хави. Защитник вывел каталонцев вперед, а матч завершился в пользу "Барселоны" со счетом 6:2.

H A P P Y

B I R T H D A Y ,

C A P T A I N@Carles5puyol ! ! ! ! !

pic.twitter.com/Rw7YSbCRWw — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 13, 2020

Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. В составе каталонского клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок Испании, шесть раз - Суперкубок страны. Также Пуйоль трижды стал победителем Лиги Чемпионов и по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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