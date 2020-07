"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

Пресс-служба "Барселоны" адресовала в твиттере мадридскому "Реалу" поздравительный пост.

"Поздравляем "Реал" с завоеванием титула Ла Лиги в сезоне 2019/20", - говорится в публикации "сине-гранатовых".

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title