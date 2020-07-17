"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

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"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

Пресс-служба "Барселоны" адресовала в твиттере мадридскому "Реалу" поздравительный пост.

"Поздравляем "Реал" с завоеванием титула Ла Лиги в сезоне 2019/20", - говорится в публикации "сине-гранатовых".

Напомним, что "сливочные" стали чемпионами Испании в рекордный 34-й раз и впервые с 2017 года.

"Барса" за тур до завершения первенства отстаёт от "Реала" на 7 очков.

Не пропустите: "Барселона" впервые за последние шесть лет не выиграла ни одного национального трофея. | http://soccernews.ru
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