"Барселона" поздравила Суареса, который 5 лет назад дебютировал в составе сине-гранатовых

Теги барселоналуис суарес

"Барселона" поздравила Суареса, который 5 лет назад дебютировал в составе сине-гранатовых

"Барселона" в соцсети поздравила форварда команды Луиса Суареса, который 5 лет назад впервые выступил в составе сине-гранатовых.

Напомним, футболист перешел в "Барселону" в 2014 году из "Ливерпуля" за 81 миллион евро. В составе каталонского клуба 32-летний уругваец по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды становился обладателем Суперкубка страны, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира.

В этом сезоне футболист провел 7 матчей в Ла Лиге, отметившись 5 голами. В Лиге Чемпионов нападающий забил 2 мяча в 3 играх.

Не пропустите: Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одной игре за "Барселону"| http://soccernews.ru
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