"Барселона" поздравила Суареса, который 5 лет назад дебютировал в составе сине-гранатовых
"Барселона" в соцсети поздравила форварда команды Луиса Суареса, который 5 лет назад впервые выступил в составе сине-гранатовых.
Today marks 5️⃣ years since @LuisSuarez9 made his Barça debut! x5!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 октября 2019 г.
5️⃣ YEARS
2️⃣5️⃣7️⃣ GAMES
1️⃣8️⃣4️⃣ GOALS
1️⃣ PISTOLERO pic.twitter.com/M5EfNRlh3a
Напомним, футболист перешел в "Барселону" в 2014 году из "Ливерпуля" за 81 миллион евро. В составе каталонского клуба 32-летний уругваец по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды становился обладателем Суперкубка страны, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира.
В этом сезоне футболист провел 7 матчей в Ла Лиге, отметившись 5 голами. В Лиге Чемпионов нападающий забил 2 мяча в 3 играх.
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|Валенсия
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|Леванте
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|Мальорка
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|Эйбар
|9
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|Бетис
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|5
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