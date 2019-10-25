"Барселона" поздравила Суареса, который 5 лет назад дебютировал в составе сине-гранатовых

"Барселона" в соцсети поздравила форварда команды Луиса Суареса, который 5 лет назад впервые выступил в составе сине-гранатовых.

Today marks 5️⃣ years since @LuisSuarez9 made his Barça debut! x5!

5️⃣ YEARS

2️⃣5️⃣7️⃣ GAMES

1️⃣8️⃣4️⃣ GOALS

1️⃣ PISTOLERO pic.twitter.com/M5EfNRlh3a — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 октября 2019 г.

Напомним, футболист перешел в "Барселону" в 2014 году из "Ливерпуля" за 81 миллион евро. В составе каталонского клуба 32-летний уругваец по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, дважды становился обладателем Суперкубка страны, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира.

В этом сезоне футболист провел 7 матчей в Ла Лиге, отметившись 5 голами. В Лиге Чемпионов нападающий забил 2 мяча в 3 играх.

Не пропустите: Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одной игре за "Барселону"| http://soccernews.ru