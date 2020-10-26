"Барселона" пожаловалась на судейство в матче с "Реалом"
"Барселона" крайне недовольна работой судейской бригады в субботнем Эль Класико.
Как пишет Sport.es, "сине-гранатовые" по итогам матча с "Реалом" подали жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
В каталонском клубе считают, что эпизод с Клеманом Лангле и Серхио Рамосом не тянул на пенальти.
Сообщается, что подача жалобы - формальный жест, однако "Барса" надеется таким образом привлечь внимание федерации к работе системы VAR, к которой в текущем сезоне есть много вопросов.
Эль Класико завершилось победой "Реала" со счётом 3:1. Игру обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра.
Не пропустите: Директор "Барселоны" о пенальти "Реала": "Гребаный скандал. Мунуэра, иди на хер". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14