"Барселона" пожаловалась на судейство в матче с "Реалом"

"Барселона" крайне недовольна работой судейской бригады в субботнем Эль Класико.

Как пишет Sport.es, "сине-гранатовые" по итогам матча с "Реалом" подали жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

В каталонском клубе считают, что эпизод с Клеманом Лангле и Серхио Рамосом не тянул на пенальти.

Сообщается, что подача жалобы - формальный жест, однако "Барса" надеется таким образом привлечь внимание федерации к работе системы VAR, к которой в текущем сезоне есть много вопросов.

Эль Класико завершилось победой "Реала" со счётом 3:1. Игру обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра.

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