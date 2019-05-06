"Барселона" пожелала Салаху скорейшего выздоровления

В "Барселоне" прокомментировали повреждение игрока "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, из-за которого он не сможет участвовать в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Такие встречи предназначены для футболистов мирового уровня. Желаем скорейшего выздоровления", - написала пресс-служба каталонцев.

Напомним, Салах был травмирован в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом".

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, на "Энфилде". Начало - в 22:00 (мск).

Первая встреча команд закончилась со счетом 3:0 в пользу испанцев.

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