"Барселона" практически согласовала свой первый трансфер на следующее межсезонье

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"Барселона" практически согласовала свой первый трансфер на следующее межсезоньеКаталонская "Барселона" практически согласовала условия покупки защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.

Об этом, как информирует Mundo Deportivo, сообщил агент Фелипе Руссо. Так, он рассказал: "Сейчас Мина находится в Бразилии. Но уже в 2018 году он переберется в испанскую Ла Лигу. Все почти закрыто. Он всегда мечтал играть за "Барсу". Он останется еще на один год в "Палмейрасе", потому что он не желает менять команду в преддверии Чемпионата МираДаю ноль процентов на то, что ситуация изменится".

Напомним, Пуйоль ответил Хави, который засомневался в целесообразности приобретения "Барселоной" Пике и Фабрегаса. | soccernews.ru

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