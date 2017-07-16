"Барселона" практически согласовала свой первый трансфер на следующее межсезонье
Каталонская "Барселона" практически согласовала условия покупки защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.
Об этом, как информирует Mundo Deportivo, сообщил агент Фелипе Руссо. Так, он рассказал: "Сейчас Мина находится в Бразилии. Но уже в 2018 году он переберется в испанскую Ла Лигу. Все почти закрыто. Он всегда мечтал играть за "Барсу". Он останется еще на один год в "Палмейрасе", потому что он не желает менять команду в преддверии Чемпионата Мира. Даю ноль процентов на то, что ситуация изменится".
Напомним, Пуйоль ответил Хави, который засомневался в целесообразности приобретения "Барселоной" Пике и Фабрегаса. | soccernews.ru
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|Эспаньол
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|38
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|Эйбар
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|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
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|13
|Сельта Виго
|38
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|14
|Лас Пальмас
|38
|39
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|Бетис
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
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|38
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