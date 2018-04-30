"Барселона" празднует свое 25-е чемпионство

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"Барселона" празднует свое 25-е чемпионствоОбыграв вчера "Депортиво" из Ла-Коруньи, каталонская "Барселона" в 25-й раз в своей истории выиграла чемпионский титул Ла Лиги. Сразу же на "Риасоре" "сине-гранатовые" начали отмечать свою победу.

Напомним, Месси прокомментировал уход Иньесты. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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