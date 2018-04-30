"Барселона" празднует свое 25-е чемпионство

Обыграв вчера "Депортиво" из Ла-Коруньи, каталонская "Барселона" в 25-й раз в своей истории выиграла чемпионский титул Ла Лиги. Сразу же на "Риасоре" "сине-гранатовые" начали отмечать свою победу.

Напомним, Месси прокомментировал уход Иньесты. | soccernews.ru