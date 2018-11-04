"Барселона" предлагает "Челси" обменяться футболистами

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"Барселона" предлагает "Челси" обменяться футболистами

"Барселона" все еще хочет подписать вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Goal.com, каталонцы в обмен на Виллиана готовы отдать Малкома с доплатой. Напомним, что тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде изначально хотел видеть в своей команде Виллиана, а руководство смогло подписать Малкома.

Виллиан в этом сезоне провел 16 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами. В то время, как Малком принял участие всего в трех играх.

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