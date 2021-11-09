"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле на особых условиях, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен уменьшить зарплату футболиста, но прописать в договоре бонусы в зависимости от времени, проведенного на поле. Француз регулярно получает травмы, поэтому клуб хочет снизить расходы на него.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" всего один матч и сразу же получил новую травму. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Хави уволил двух тренеров "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жиго интересуются во Франции и Германии

Жиго интересуются во Франции и Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов