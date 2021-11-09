"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле на особых условиях, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб намерен уменьшить зарплату футболиста, но прописать в договоре бонусы в зависимости от времени, проведенного на поле. Француз регулярно получает травмы, поэтому клуб хочет снизить расходы на него.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" всего один матч и сразу же получил новую травму. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Хави уволил двух тренеров "Барселоны". | http://soccernews.ru