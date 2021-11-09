"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" намерена продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле на особых условиях, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб намерен уменьшить зарплату футболиста, но прописать в договоре бонусы в зависимости от времени, проведенного на поле. Француз регулярно получает травмы, поэтому клуб хочет снизить расходы на него.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" всего один матч и сразу же получил новую травму. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|20
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