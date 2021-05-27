"Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает работать над продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси.
Как сообщает AS, до отъезда игрока в Аргентину "Барса" предложила ему соглашение на 10 лет. Согласно условиям этого контракта Месси до 2023 года должен будет выступать за "Барсу", после чего переберется в МЛС, где будет послом каталонцев в Северной Америке. После этого он вернется в "Барсу" и войдет в тренерский штаб.
Руководство "Барселоны" уверено, что Месси продлит контракт. Однако аргентинец уехал на Кубок Америки не дав ответа.
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|20
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|7
|Валенсия
|20
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|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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