"Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт

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"Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает работать над продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

Как сообщает AS, до отъезда игрока в Аргентину "Барса" предложила ему соглашение на 10 лет. Согласно условиям этого контракта Месси до 2023 года должен будет выступать за "Барсу", после чего переберется в МЛС, где будет послом каталонцев в Северной Америке. После этого он вернется в "Барсу" и войдет в тренерский штаб.

Руководство "Барселоны" уверено, что Месси продлит контракт. Однако аргентинец уехал на Кубок Америки не дав ответа.

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