"Барселона" предлагает Месси пожизненный контракт. Аргентинец выдвинул свои условия
Фото: инстаграм Лионеля Месси
"Барселона" продолжает переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает AS.
По сведениям источника, каталонский клуб готов предложить форварду пожизненный контракт. Месси согласен не переговоры, но выдвигает ряд условий. Главным требованием аргентинца является гарантия четкого проекта, с помощью которого "Барселона" сможет бороться за победу в Лиге Чемпионов.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14