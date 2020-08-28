"Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша

"Барселона" пыталась вернуть "Атлетико" форварда Антуана Гризманна, утверждает Marca.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" предложили мадридскому клубу обмен - 29-летнего француза на 20-летнего португальца Жоау Фелиша.

"Матрасников", ожидаемо, указанные условия не устроили и они отказали "Барсе".

В то же время "Атлетико" не против возвращения Гризманна и готов включить в сделку по нему Тома Лемара и Диего Косту. Однако эти игроки каталонцам сейчас не нужны.

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