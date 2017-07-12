"Барселона" предложила 30 миллионов евро за Семеду

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"Барселона" предложила 30 миллионов евро за Семеду
"Барселона" вернулась к переговорам о покупке защитника "Бенфики" Нелсона Семеду, сообщает Record.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Если оно не устроит португальцев, то "Барса" увеличит предложение до 35 миллионов евро. Впрочем, это будет максимальная сумма, которую "Барселона" готова заплатить за этого игрока.

23-летний Семеду выступает за "Бенфику" с 2015 года, провел за клуб 64 матча и забил 3 гола.

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