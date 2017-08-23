"Барселона" предложила 50 миллионов евро за Ди Марию

"Барселона" начала переговоры о покупке аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста порядка 50 миллионов евро и уже согласовал с ним условия четырехлетнего контракта.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не прочь расстаться с 29-летним Ди Марией, но оценивает его в 70 миллионов евро.

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