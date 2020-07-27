"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами
"Барселона" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Footmercato.
По сведениям издания, каталонский клуб не готов платить деньги за хавбека, поэтому предложила в обмен на него чилийца Артуро Видаля и хорвата Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что руководство "Арсенала" может расстаться с Гендузи из-за его поведения вне поля.
В нынешнем сезоне 21-летний Гендузи провел 34 матча и отдал три результативные передачи. На счету 33-летнего Видаля восемь забитых мячей и три голевых паса в 42 поединках. 32-летний Ракитич провел 41 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: У "Барселоны" нет предложений по Коутиньо. | http://soccernews.ru
главное
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
-
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
Лента новостей
-
"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу
-
"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами
-
Имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году
-
Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
-
Бывший тренер "Рубина" возглавил "Валенсию"
-
"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
"Краснодар" не будет менять главного тренера
-
Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"
-
Спортивный директор "Оренбурга": "Скоро станет известно имя нового главного тренера клуба"
-
Вернер провел первую тренировку в составе "Челси"
-
РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
"Рубин" начал подготовку к сезону-2020/21
-
Уткин - об уходе Луческу из киевского "Динамо": "Вот уж действительно гребаный стыд"
-
Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука
-
Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба
-
Кержаков высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18