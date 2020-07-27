"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами

"Барселона" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, каталонский клуб не готов платить деньги за хавбека, поэтому предложила в обмен на него чилийца Артуро Видаля и хорвата Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что руководство "Арсенала" может расстаться с Гендузи из-за его поведения вне поля.

В нынешнем сезоне 21-летний Гендузи провел 34 матча и отдал три результативные передачи. На счету 33-летнего Видаля восемь забитых мячей и три голевых паса в 42 поединках. 32-летний Ракитич провел 41 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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