"Барселона" предложила "Атлетико" обменять Коутиньо на Гризманна

"Барселона" и "Атлетико" могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб хочет заполучить французского форварда Антуана Гризманна и предлагает "матрасникам" взамен бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что оба футболиста согласны на такую сделку. Позиция мадридцев по этому вопросу пока неизвестна.

В текущем сезоне 28-летний Гризманн сыграл за "Атлетико" 47 матчей, забил 21 мяч и сделал 10 ассистов. В активе 26-летнего Коутиньо 53 игры, 11 голов и 5 результативных передач.

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