"Барселона" предложила "Атлетико" обменять Коутиньо на Гризманна

9 Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнфилиппе коутиньотрансферы

"Барселона" предложила "Атлетико" обменять Коутиньо на Гризманна

"Барселона" и "Атлетико" могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб хочет заполучить французского форварда Антуана Гризманна и предлагает "матрасникам" взамен бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что оба футболиста согласны на такую сделку. Позиция мадридцев по этому вопросу пока неизвестна.

В текущем сезоне 28-летний Гризманн сыграл за "Атлетико" 47 матчей, забил 21 мяч и сделал 10 ассистов. В активе 26-летнего Коутиньо 53 игры, 11 голов и 5 результативных передач.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Коутиньо даже бесплатно лучше не брать. Мало того что сдулся , так и еще и психи может начать показывать, как тогда, когда хотел перейти в Барселону из Ливерпуля. Надеюсь, Атлетико так не разведут.

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Крош
Крош

Да он им по стилю не подходит.

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Mutaloff
Mutaloff

О,Крош,скоро здесь Лосящи и Пины будут?Будет не футбольный сайт,а Смешарики!

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Карыч
Карыч

Это же хорошо. Тебе этого не понять - ты сильно серьёзен.

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Крош
Крош

Привет.

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Карыч
Карыч

Жаль медведя. Но ладно, очухается...

Крош
Крош

Его пчела укусила.Убежал.

Карыч
Карыч

Привет! Копатыча не видел?

Крош
Крош

Таким же бревном стал как Sanchez Alexis.

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