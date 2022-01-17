"Барселона" предложила Дембеле английским клубам

Теги барселонаусман дембелеманчестер юнайтедньюкасл юнайтедтрансферы

"Барселона" предложила Дембеле английским клубам

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в один из топ-клубов АПЛ, сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, "Барселона" сделала "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" предложение, чтобы они купили француза за 20 миллионов евро.

Отмечается, что у каталонского клуба не получилось достичь договоренности о продлении соглашения с игроком, и они намерены избавиться от него в январское трансферное окно, чтобы он не ушел летом бесплатно.

Дембеле не против переезда в Англию.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых отдал два ассиста.

Также не пропустите: "Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" надолго теряет Умтити

"Барселона" надолго теряет Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов