"Барселона" предложила Дембеле английским клубам

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в один из топ-клубов АПЛ, сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, "Барселона" сделала "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу" предложение, чтобы они купили француза за 20 миллионов евро.

Отмечается, что у каталонского клуба не получилось достичь договоренности о продлении соглашения с игроком, и они намерены избавиться от него в январское трансферное окно, чтобы он не ушел летом бесплатно.

Дембеле не против переезда в Англию.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых отдал два ассиста.

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