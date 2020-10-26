"Барселона" предложила долгосрочный контракт Араухо

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"Барселона" предложила долгосрочный контракт Араухо

"Барселона" намерена сохранить в команде уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб в ближайшее время предложит футболисту новый контракт до лета 2026 года. Сумма отступных за игрока может увеличиться с 100 до 200 миллионов евро.

21-летний Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года. Всего он провел за клуб девять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до лета 2023 года.

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