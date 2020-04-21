"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса

"Барселона" не оставляет попыток приобрести аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, каталонский клуб предложил миланцам защитника Нелсона Семеду и полузащитника Карлоса Аленья в обмен на Мартинеса. Впрочем, данный вариант маловероятен, так как "Интер" хочет получить бразильского хавбека "Барселоны" Артура Рамоса, но это не устраивает каталонцев.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не собирается выплачивать за Мартинеса полную сумму отступных, которая составляет 111 миллионов евро.

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