"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Ндомбеле

"Барселона" заинтересована в подписании полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, чтобы заполучить французского хавбека, "сине-гранатовые" готовы включить в сделку двух защитников - Нелсона Семеду и Самюэля Умтити.

Пока неизвестно, нужны ли португалец и француз тренерскому штабу "шпор" во главе с Жозе Моуринью.

Рыночная стоимость Ндомбеле - 52 миллиона евро, Семеду и Умтити - по 32 миллиона.

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