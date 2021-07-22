"Барселона" предложила Гризманна двум клубам АПЛ

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"Барселона" предложила Гризманна двум клубам АПЛ

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может оказаться в одном из английских клубов.

По информации Get French Football News, каталонский клуб предложил услуги звёздного форварда "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму".

Сам француз настаивает на возвращении в мадридский "Атлетико", но его высокая зарплата затрудняет переговоры.

В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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