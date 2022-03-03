"Барселона" предложила Холанду почти 200 миллионов евро
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
"Барселона" провела переговоры с норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 195 миллионов евро. При этом 20 миллионов "Барселона" готова платить в первый год. Затем зарплата форварда будет увеличиваться на 10 миллионов в год. В пятый год Холанд может получить 55 миллионов.
Впрочем, агента Холанда Мино Райолу пока не устраивает данное предложение, так как он хочет получить контракт по схеме "3+2".
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|Шальке
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