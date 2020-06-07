"Барселона" предложила игрокам еще один вариант сокращения зарплаты

3 Теги барселона

"Барселона" предложила игрокам еще один вариант сокращения зарплаты

Руководство "Барселоны" вновь предложило футболистам пойти на сокращение зарплаты, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет, чтобы игроки пошли на 70% снижения зарплаты в последнюю неделю мая, а также еще на 50% – на 2 недели в июне.

Напомним, что в последние три месяца футболисты "Барселоны" не получили 17 процентов зарплаты по соглашению с руководством. Благодаря этому клуб сэкономил более 40 миллионов евро. Впрочем, после возобновления тренировок игроки отказались пойти на повторное сокращение зарплат.

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Комментарии

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lesnovsky

Все разрешится, конечно... Главное не слушать советы глупых.. Да их никто и не слушает... Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео опять тормозит коллективную работу и отравляет дружескую атмосферу!Советую избавиться от него , пока не поздно ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да ... Это то ещё дно ...

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