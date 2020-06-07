"Барселона" предложила игрокам еще один вариант сокращения зарплаты

Руководство "Барселоны" вновь предложило футболистам пойти на сокращение зарплаты, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет, чтобы игроки пошли на 70% снижения зарплаты в последнюю неделю мая, а также еще на 50% – на 2 недели в июне.

Напомним, что в последние три месяца футболисты "Барселоны" не получили 17 процентов зарплаты по соглашению с руководством. Благодаря этому клуб сэкономил более 40 миллионов евро. Впрочем, после возобновления тренировок игроки отказались пойти на повторное сокращение зарплат.

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