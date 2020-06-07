"Барселона" предложила игрокам еще один вариант сокращения зарплаты
Руководство "Барселоны" вновь предложило футболистам пойти на сокращение зарплаты, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб хочет, чтобы игроки пошли на 70% снижения зарплаты в последнюю неделю мая, а также еще на 50% – на 2 недели в июне.
Напомним, что в последние три месяца футболисты "Барселоны" не получили 17 процентов зарплаты по соглашению с руководством. Благодаря этому клуб сэкономил более 40 миллионов евро. Впрочем, после возобновления тренировок игроки отказались пойти на повторное сокращение зарплат.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника сборной Португалии. | http://soccernews.ru
главное
-
Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине
-
Думбия хочет вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером Лавом
-
Вагнер Лав рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру
-
"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче
-
"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии
Лента новостей
-
"Аталанта" нацелилась на хавбека "Интера"
-
Тихонов рассказал, зачем ЦСКА собирается вернуть Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги
-
Эдинсон Кавани имеет подписанный контракт с "Атлетико"
-
АЕК Карреры не сумел обыграть "Панатинаикос" и упустил шанс выйти на второе место
-
В РФС приняли решение по клубам, которые не смогут выйти на матч из-за коронавируса
-
2
Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина
-
"Тоттенхэм" отказался от трансфера одного из лидеров "Ромы"
-
Вагнер Лав согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА
-
3
"Барселона" предложила игрокам еще один вариант сокращения зарплаты
-
Переболевший коронавирусом Дибала рассказал о своем состоянии
-
"Милан" нашел альтернативу Рангнику в чемпионате Франции
-
"Спартак" показал, как тренируется Зелимхан Бакаев, который выздоровел от коронавируса
-
Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине
-
Экс-капитан "Динамо" рассказал, как он едва не подрался с фанатами клуба
-
"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"
-
"Аугсбург" и "Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги
-
Минское "Динамо" разгромило "Белшину" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси
-
Божович провел первую тренировку "Крыльев Советов" после двухнедельного карантина
-
Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к "Спартаку" на сборе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14