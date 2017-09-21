"Барселона" предложила Иньесте новый контракт с рядом условий со своей стороны

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"Барселона" предложила Иньесте новый контракт с рядом условий со своей стороныКаталонская "Барселона" предложила своему капитану Андресу Иньесте подписать новый контракт с рядом условий со своей стороны.

Так, согласно испанской прессе, одной из оговорок соглашения является то, что в будущем 33-летний полузащитник сможет в одностороннем порядке его разорвать и перейти в другой клуб в статусе свободного агента. Однако в случае такого развития событий футболист обязан будет присоединиться к любой другой команде, не входящих в число европейских грандов.

Напомним, "Барселона" намерена расстаться со своим форвардом. | soccernews.ru

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