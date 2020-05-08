"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

"Барселона" не теряет надежд заполучить летом нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" по-прежнему не готовы платить за аргентинца требуемые 111 миллионов евро, рассчитывая добиться скидки за счёт включения в сделку своих игроков.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, каталонский клуб предложил "нерадзурри" шесть футболистов на выбор. В список вошли Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо.

Ранее "Интер" отказывался включать других игроков в сделку по Лаутаро, однако, возможно, миланцам придётся передумать, поскольку сам форвард твёрдо намерен по окончании сезона перебраться на "Камп Ноу".

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