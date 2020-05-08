"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

2 Теги барселонаинтер милантрансферылаутаро мартинессамюэль умтитихуниор фирпонелсон семедуартуро видальрафинья алькантаражан-клер тодибо

"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

"Барселона" не теряет надежд заполучить летом нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" по-прежнему не готовы платить за аргентинца требуемые 111 миллионов евро, рассчитывая добиться скидки за счёт включения в сделку своих игроков.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, каталонский клуб предложил "нерадзурри" шесть футболистов на выбор. В список вошли Самюэль УмтитиХуниор ФирпоНелсон СемедуАртуро Видаль, Рафинья Алькантара и Жан-Клер Тодибо.

Ранее "Интер" отказывался включать других игроков в сделку по Лаутаро, однако, возможно, миланцам придётся передумать, поскольку сам форвард твёрдо намерен по окончании сезона перебраться на "Камп Ноу".

Не пропустите: "Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео в подарочной упаковке + Тер Штеген = идеально!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Можно Тер Штегена и Суареза.Балласт метровый не нужен

Ответить

главное

РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов