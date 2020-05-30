"Барселона" предложила клубу АПЛ арендовать Коутиньо

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"Барселона" предложила клубу АПЛ арендовать Коутиньо

"Барселона" рассчитывает во время летнего трансферного окна избавиться от полузащитника Филиппе Коутиньо.

Поскольку продать бразильца в условиях кризиса будет проблематично, "сине-гранатовые" ищут для него варианты с арендой.

По информации Football Insider, каталонский клуб предложил "Тоттенхэму" позаимствовать звёздного хавбека на следующий сезон за 9 миллионов евро.

С прошлого лета 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию", в его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах.

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