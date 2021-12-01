"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам

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"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

"Барселона" предложила "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Филипе Коутиньо, но английские клубы отказались, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб хотел использовать бразильца в сделках по трансферам Феррана Торреса и Рахима Стерлинга (оба - "Манчестер Сити") или Антони Марсьяля и Эдинсона Кавани (оба - "Манчестер Юнайтед").

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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