"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ

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"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ

"Барселона" ищет новый клуб для полузащитника Филиппе Коутиньо, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Баварии".

По информации Goal.com, "сине-гранатовые" пытаются трудоустроить звёздного бразильца в АПЛ.

Сообщается, что каталонский клуб предложил услуги 28-летнего футболиста "Арсеналу" и "Ньюкаслу".

"Канониры" и "сороки" взяли время на размышления, поэтому будущее Коутиньо будет определено позднее.

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