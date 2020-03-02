"Барселона" предложила крупную сумму и двух игроков за Лаутаро Мартинеса

"Барселона" ведет переговоры по трансферу аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает FCInterNews.It.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, а также отдать португальского защитника Нелсона Семеду и чилийского полузащитника Артуро Видаля.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 22-летнего Мартинеса составляет 111 миллионов евро. Интерес к форварду также проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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