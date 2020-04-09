"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками

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"Барселона" предложила "Манчестер Сити" обменяться игроками

"Барселона" проявляет интерес к португальскому защитнику "Манчестер Сити" Жоау Канселу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отдать в обмен на игрока португальского защитника Нелсона Семеду.

В нынешнем сезоне 25-летний Канселу провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Семеду пять голевых передач в 29 поединках в составе каталонского клуба.

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