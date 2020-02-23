"Барселона" предложила Мартинесу контракт на 35 миллионов евро

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"Барселона" предложила Мартинесу контракт на 35 миллионов евро

"Барселона" сделала предложение аргентинскому нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 35 миллионов евро. Заработок форварда может увеличиться за счет бонусов.

Ранее сообщалось, что отступные в контракте Мартинеса составляют 111 миллионов евро, но каталонский клуб готов заплатить больше, чтобы получить возможность рассчитаться за трансфер форварда в рассрочку.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал  четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" выбирает между шестью форвардами на замену Мартинесу. | http://soccernews.ru 

 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять подковерные игры от Лео!Сначала надо договариваться с клубом!Но у гнома свой путь!Пополнить свой гарем еще ручными собачками!Очень приятно видеть как гном-диктатор юзает этот местечковый клуб как он сам пожелает. Доит бабки из этих лохов, портит атмосферу в раздевалке и на поле и продолжает опускать этот недоклуб ниже плинтуса. Надеюсь, что меся будет пытаться играть еще лет 10 и все 10 лет проведет в Барселоны окончательно втоптав их в говно. Ну а мы будем любоваться охуеванием сектантов после очередного эпичного влета условной Роме.Visca El Barca!

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