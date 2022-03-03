"Барселона" предложила новый контракт Дембеле: названы условия

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" предложила новый контракт французскому нападающему Усману Дембеле, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, каталонский клуб готов платить футболисту зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Новое соглашение планируется подписать до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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