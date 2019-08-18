"Барселона" предложила очередного игрока в обмен на Неймара

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб не готов платить требуемые 250 миллионов за бразильца, поэтому хочет отдать ПСЖ нескольких своих игроков. Очередным вариантом стал португальский защитник Нелсон Семеду, который ранее входил в сферу интересов парижского клуба. Также каталонцы готовы отдать полузащитника Ивана Ракитича.

Напомним, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ и сообщил об этом руководству клуба. Также форвардом интересуется "Реал".

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