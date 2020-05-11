"Барселона" предложила огромную зарплату Лаутаро Мартинесу

"Барселона" не оставляет попыток купить аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагает футболисту 10 миллионов евро в год. С учетом налогов эта сумма составит около 16 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не может договориться с "Интером" по сумме трансфера Мартинеса, который требует за него полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро.

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