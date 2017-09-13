"Барселона" предложила подписать Иньесте новый контракт без подписного бонуса

Каталонская "Барселона" предложила подписать своему капитану Андресу Иньесте новый контракт без подписного бонуса, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, практику с финансовым стимулированием игроков при продлении действующих соглашений клуб уже опробовал на Хавьере Маскерано, Серхио Бускетсе, Неймаре и Лионеле Месси . Теперь же в "Барсе" по неизвестным причинам решил отказаться от подобных поощрений.