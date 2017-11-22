"Барселона" предложила помощь в лечении Бериццо

Президент "Севильи" Хосе Кастро сообщил, что ему поступило предложение от президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу помочь в лечении главного тренера андалусской команды Эдуардо Бериццо, у которого диагностирован рак предстательной железы.

"Президент "Барсы" позвонил мне и предложил использовать весь опыт медицинских работников этого клуба. Думаю, будет справедливо об этом сообщить" - цитирует Кастро El Mundo Deportivo.

Напомним, что несколько лет назад с раком боролся наставник "Барселоны" Тито Виланова, который умер в 2014 году.

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