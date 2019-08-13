"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб

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"Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб

"Барселона" продолжает вести переговоры с ПСЖ по трансферу форварда Неймара.

Как сообщает Le Parisien, каталонцы предложили ПСЖ хавбека Филиппе Коутиньо и доплату 60-80 миллионов евро. Однако руководство парижан считает, что сумма доплаты мала, а стоимость Коутиньо в этой сделке переоценена.

Отмечается, что решающие переговоры могут пройти 15 августа на собрании Ассоциации европейских клубов, где будут присутствовать боссы ПСЖ, "Барселоны" и "Реала", который также заинтересован в трансфере бразильца.

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