"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

Теги псжбарселонанеймарфилиппе коутиньоиван ракитич

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, каталонский клуб предложил французам 100 миллионов евро, а также двух игроков на выбор в обмен на бразильца.

Среди предложенных игроков оказались: Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич, Нелсон Семеду и Малком, а также еще два футболиста.

При этом Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в ПСЖ. В связи с этим переговоры между клубами проходят с большими сложностями.

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