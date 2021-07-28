"Барселона" предложила снижение зарплаты сразу двум лидерам команды и Серхи Роберто

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продолжить сокращение зарплат футболистов.

Как сообщает Анаис Марти, "блауграна" направила предложения о снижении оклада трем игрокам.

По информации источника, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто уже получили "офферы" о снижении заработной платы.

Отмечается, что все три игрока открыты к переговорам. Договоренности еще нет, однако, как ожидается, она будет достигнута в течении августа.

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