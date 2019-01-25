"Барселона" предложила Суаресу новый контракт

"Барселона" предложила новый контракт своему полузащитнику Денису Суаресу, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассчитывает заключить с 25-летним футболистом трёхлетнее соглашение. Действующий договор между сторонами истекает в 2020 году.

Сам хавбек не хочет подписывать новый контракт, настаивая на своём уходе в "Арсенал". Но "Барса" не намерена отдавать игрока в аренду "канонирам", пока он не согласится на продление сотрудничества.

"Сине-гранатовые" понимают, что с контрактом до 2020 года Суареса уже летом не удастся продать по хорошей цене.

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