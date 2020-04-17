"Барселона" предложила услуги Коутиньо середняку АПЛ

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"Барселона" предложила услуги Коутиньо середняку АПЛ

"Барселона" ищет варианты трудоустройства для полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Сине-гранатовые" не намерены задействовать бразильца в следующем сезоне, поэтому готовы отдать его в аренду или продать за 92 миллиона евро.

По информации Express, "Барса" может отправить звёздного хавбека в "Эвертон". Каталонский клуб сам инициировал переговоры с "ирисками", предложив им услуги своего игрока.

Напомним, что текущий сезон Коутиньо проводит в "Баварии" на правах аренды. В его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах в составе "ротен".

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