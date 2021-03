"Барселона" предложила Вейналдуму контракт

Фото: Твиттер @GWijnaldum

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум с большой долей вероятности сменит клуб в ближайшее трансферное окно.

Игрок сборной Нидерландов покинет "мерсисайдцев" на правах свободного агента.

По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний полузащитник не смог договорился о продлении контракта. Срок текущего договора заканчивается этим летом.

#Liverpool and Gini #Wijnaldum have not reached an agreement to extend the contract (expires in June). #Barça are working to sign the dutch midfielder and have offered 3-years contract (€8M/year). #Inter have also shown interest and asked info, but they have not made a bid yet