"Барселона" предложила Вейналдуму контракт

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"Барселона" предложила Вейналдуму контрактФото: Твиттер @GWijnaldum 
Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум с большой долей вероятности сменит клуб в ближайшее трансферное окно.

Игрок сборной Нидерландов покинет "мерсисайдцев" на правах свободного агента.

По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний полузащитник не смог договорился о продлении контракта. Срок текущего договора заканчивается этим летом.

"Барселона" плотно работает над организацией трансфера Вейналдума и предложила футболисту 3-летнее соглашение с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В сезоне 2020/2021 хавбек сыграл в АПЛ за "Ливерпуль" 29 матчей, в которых забил 2 гола.

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