"Барселона" предложила "Ювентусу" купить Суареса

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перейти в "Ювентус", сообщает TuttoJuve.

По сведениям издания, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи провел переговоры с представителями каталонского клуба. "Барселона" готова продать форварда, но лишь в том случае, если сумеет приобрести нападающего ПСЖ Неймара. "Ювентусу" для покупки Суареса нужно продать Пауло Дибалу, Марио Манджукича или Гонсало Игуаина.

32-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего за каталонский клуб он провел 248 матчей во всех турнирах, в которых забил 177 голов и отдал 96 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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