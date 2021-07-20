"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу

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"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу

Фото: инстаграм Антуана Гризманна / Автор неизвестен

"Барселона" начала общение с туринским "Ювентусом" по поводу возможного обмена футболистами.

По информации L’Equipe, "сине-гранатовые" готовы предложить нападающего Антуана Гризманна, а взамен хотят заполучить форварда Пауло Дибалу.

В прошлом сезоне француз провёл за "Барсу" 51 игру, забил 20 мячей и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Аргентинец за указанный период отличился 5 голами и 3 результативными передачами в 26 играх. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн может надавить на "Барселону". | http://soccernews.ru
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