"Барселона" предложила за Коутиньо 78 миллионов евро

"Барселона" сделала официальное предложение по трансферу хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 78 миллионов евро.

Однако "Ливерпуль" отказал каталонскому клубу. Руководство "красных" дало понять "Барсе", что футболист не продаётся.

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