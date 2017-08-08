"Барселона" предложила за Коутиньо более 130 миллионов евро

"Барселона" сделала новое предложение по трансферу полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает The Times.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 132,5 миллиона евро, что может сделать его вторым по стоимости футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что сам Коутиньо хочет перейти в "Барселону", но не намерен требовать своего трансфера. | http://soccernews.ru