"Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников

"Барселона" не оставляет попыток купить у миланского "Интера" нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации La Gazzetta dello Sport, "сине-гранатовые" направили итальянским коллегам новое предложение по аргентинцу - 80 миллионов евро + Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо и Жан-Клер Тодибо в придачу.

"Нерадзурри" такие условия не устроили - фиксированную сумму сделки ниже 90 миллионов они даже рассматривать не намерены.

Напомним, что сам Лаутаро хочет перейти в "Барсу". Отступные в его контракте - 111 миллионов евро.

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