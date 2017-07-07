"Барселона" предложила за Паулиньо 25 миллионов евро



"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб увеличил предложение по игроку с 20 до 25 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте хавбека составляет 40 миллионов евро, а "Гуанчжоу" надеется его сохранить.

28-летний Паулиньо выступает за "Гуанчжоу" с 2015 года, провел за клуб 89 матчей и забил 27 голов.

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