"Барселона" предложила защитника "Ювентусу"

Защитник "Барселоны" Люка Динь новый сезон может начать в чемпионате Италии.

Как сообщает источник, француз может перейти в "Ювентус".

Отмечается, что каталонский клуб сам предложил туринцам купить французского защитника, который не входит в дальнейшие планы тренерского штаба "Барселоны".

Динь выступает за "Барселону" с лета 2016 года. На его счету 44 матча.

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