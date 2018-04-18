"Барселона" предложила защитника "Ювентусу"

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"Барселона" предложила защитника "Ювентусу"Защитник "Барселоны"  Люка Динь новый сезон может начать в чемпионате Италии.

Как сообщает источник, француз может перейти в "Ювентус". 

Отмечается, что каталонский клуб сам предложил туринцам купить французского защитника, который не входит в дальнейшие планы тренерского штаба "Барселоны".

Динь выступает за "Барселону" с лета 2016 года. На его счету 44 матча.

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