"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

"Барселона" рассматривает возможные варианты трансфера форварда "Арсенала" Александра Ляказетта.

По сведениям Express, каталонцы готовы выкупить француза за 75 миллионов евро. Однако при этом "сине-гранатовые" также рассматривают возможность включения в сделку Самюэля Умтити и Андре Гомеша, которыми интересовался "Арсенал".

В этом сезоне на счету Ляказетта 18 забитых мячей и 14 результативных передач в 47 играх.

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