"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

Теги барселонаарсенал лондоналександр ляказеттсамюэль умтитиандре гомеш

"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

"Барселона" рассматривает возможные варианты трансфера форварда "Арсенала" Александра Ляказетта.

По сведениям Express, каталонцы готовы выкупить француза за 75 миллионов евро. Однако при этом "сине-гранатовые" также рассматривают возможность включения в сделку Самюэля Умтити и Андре Гомеша, которыми интересовался "Арсенал".

В этом сезоне на счету Ляказетта 18 забитых мячей и 14 результативных передач в 47 играх.

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